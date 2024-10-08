شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح هل يجوز الاحتفاظ بالأجنة في البنك ثم استرجاعها بعد عام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالله المطلق هل يجوز الاحتفاظ بالأجنة في البنك ثم استرجاعها بعد عام، لمن لم يستطيع الإنجاب .

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج فتاوي :” الحقن المجهري جائز وهو نعمة من الله تعالى بين الزوجين لأن بعض الناس الآن يمكن أن يكون ضعيف أو الحيوانات المنوية قليلة .”

وأضاف:” الحقن نعمة من الله تعالى، أما الاحتفاظ بالأجنة المخصبة وتجميدها حتى وقت الحاجة فهذه نعمة أيضًا يا أخواني وليس فيها معذور شرعي مادام هذه الأجنة منسوبة إلى أهلها .”

وجاء ذلك ردًا على سؤال شخص متزوج ولم يستطيع الإنجاب ويقدم على الحقن المجهري ويسأل هل يجوز الاحتفاظ بالأجنة ثم إرجاعها بعد عام .