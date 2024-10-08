شكرا لمتابعة خبر عن ما الفرق بين السحب الصيفية والشتوية؟ الزعاق يوضح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن السحب لها مسارات لا تحيد عنها، وأودية الأرض تحدد هذه المسارات.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية»: “إذ كانت الأرض ذات أودية كثير فهي تدل على كثرة مسار السحب فوق هامتها”، لافتًا إلى أن السحب الصيفية تأتي من جهة الشرق وتسمى بـ “السحب العكسية” .

وأردف : إن السحب الشتوية تأتي من جهة الغرب، ولا يتحدد مسارها إلا مع موسم الوسم في منصف شهر أكتوبر، فهي تتخلق قبيل الوسم والعامة يسمونها بـ “قلايد الوسم” .

واختتم حديثه بأن السحب الصيفية بتتجدد مساراتها مع دخول موسم “الكنة” في منتصف شهر مايو.