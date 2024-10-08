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ما الفرق بين السحب الصيفية والشتوية؟ الزعاق يوضح .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن السحب لها مسارات لا تحيد عنها، وأودية الأرض تحدد هذه المسارات.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة على قناة «العربية»: “إذ كانت الأرض ذات أودية كثير فهي تدل على كثرة مسار السحب فوق هامتها”، لافتًا إلى أن السحب الصيفية تأتي من جهة الشرق وتسمى بـ “السحب العكسية” .

وأردف : إن السحب الشتوية تأتي من جهة الغرب، ولا يتحدد مسارها إلا مع موسم الوسم في منصف شهر أكتوبر، فهي تتخلق قبيل الوسم والعامة يسمونها بـ “قلايد الوسم” .

واختتم حديثه بأن السحب الصيفية بتتجدد مساراتها مع دخول موسم “الكنة” في منتصف شهر مايو.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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