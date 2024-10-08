شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يُنقذ مواطنين تعطلت واستطهما البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنَين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.