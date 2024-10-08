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حرس الحدود يُنقذ مواطنين تعطلت واستطهما البحرية في عرض البحر

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنَين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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