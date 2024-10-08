شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على انخفاض، وهبط مؤشر "داو آند جونز" بنسبة 0.95%، أو بما يعادل 398 نقطة، ليغلق عند 41954 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.95% أو ما يعادل 55 نقطة، ليغلق عند 5695 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 1.2% أو ما يعادل 213 نقطة، ليغلق عند 17923 نقطة.