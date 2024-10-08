شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال مستمرة.. 28 شهيدًا فلسطينيًا جديدًا في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، على مخيمات وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة باستشهاد 4 شبان من عائلة واحدة، بعد قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم البريج وسط القطاع.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في غارة للاحتلال استهدفت المنطقة الغربية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي يشهد قصفًا جويًا ومدفعيًا مكثفًا تسبب في نزوح آلاف الأسر الفلسطينية. استشهاد 19 شمال غزة وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة اليوم الاثنين إلى 19 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات شمال القطاع، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا في قصف إسرائيلي عنيف استهدف تجمعات للفلسطينيين في أثناء نزوحهم من مخيم جباليا.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في بيت لاهيا.

وفي وسط قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمخيمات البريج والمغازي والنصيرات، ما أدى لتدمير واسع في ممتلكات الفلسطينيين، ونزوح آلاف الفلسطينيين عن منازلهم.

