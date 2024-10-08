هل تسبب مشكلات المعدة مرض باركنسون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "JAMA Network Open" عن وجود علاقة قوية بين تلف بطانة الجهاز الهضمي العلوي وزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون.

ففي تحليل شامل لآلاف المرضى، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من تلف في المعدة أو المريء كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بنسبة 75% مقارنة بغيرهم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ما هو مرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو اضطراب عصبي مزمن يؤثر على الحركة، ويتسبب في أعراض مثل الرعشة والتيبس وبطء الحركة.

وبالرغم من التقدم في فهم هذا المرض، إلا أن الأسباب الدقيقة له لا تزال غير واضحة.

كيف ترتبط الأمعاء بمرض باركنسون؟

تشير الدراسة إلى أن الالتهاب الناتج عن تلف بطانة الجهاز الهضمي يؤدي إلى تفاعلات مناعية تؤثر على الدماغ، ما يُسهم في تطور مرض باركنسون، فضلا عن أن البكتيريا الموجودة في الأمعاء تؤدي دورا مهما في صحة الدماغ، ويتسبب تلف الأمعاء في اختلال توازن هذه البكتيريا، ما يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ.

عوامل خطر أخرى

الإصابة بجرثومة المعدة.

استخدام أدوية لعلاج الحموضة.

استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

مرض الارتجاع المعدي المريئي.

التدخين.

الإمساك أو عسر البلع.

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