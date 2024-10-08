الامارات | مطارات دبي تحتفي بـ «صناع اللحظات السعيدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مطارات دبي عن فيديو جديد يحتفي بـ«صُناع اللحظات السعيدة»، إذ يُبرز الفيديو التفاني وروح التعاون التي يتمتع بها آلاف الأشخاص الذين يعملون في سبيل تقديم خدمة متميزة وموحدة وتجربة سفر استثنائية لجميع الضيوف المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

عُرض الفيديو، الذي يؤدي أدواره الفائزون بالنسخة الأولى من جوائز oneDXB المقدمة من رئيس مطارات دبي، لأول مرة خلال حفل توزيع جوائز الربع الثالث الذي أقيم الأسبوع الماضي. ويُظهر الفيديو كيف يُترجم العمل الجماعي والتعاون وراء الكواليس إلى تجارب سفر سلسة لعشرات الملايين من الضيوف كل عام.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في المطار، مضيفاً: «أشعر بفخر كبير وأنا أشاهد الفائزين الأوائل بجوائز oneDXB في هذا الفيديو. إنهم الأشخاص الذين يجعلون من مطار دبي الدولي وجهة استثنائية، ويسعدني أن نحتفل بمساهماتهم القيمة».

وأضاف: «بينما يواصل مطار دبي الدولي رحلته نحو الريادة العالمية، فإن هذا الفيديو يأتي بمثابة تذكير بأن نجاحنا لا يقتصر على التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية الحديثة فحسب، بل يتجسد في تفاني وإخلاص موظفينا الذين يحرصون على تقديم تجربة سفر لا تُنسى لكل ضيف. من خلال اتحادنا كمجتمع مطار واحد، فإننا نصنع فارقاً حقيقياً في رحلة كل ضيف يمر عبر مطاراتنا».