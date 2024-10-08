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15 شهيدًا.. الاحتلال مستمر في جرائم قصف أماكن النازحين

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف منزلًا وخيامًا للنازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 15 فلسطينيًا وجرح عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وخياما للنازحين في مخيم البريج.
جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في المخيم، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال العسكرية والطائرات المسيّرة على منازل الفلسطينيين في المخيم.

37 شهيدًا وعشرات الجرحى

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا إلى 37 شهيدًا وعشرات الجرحى، بعد استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال تجمعات للنازحين ومنازل مكتظة بالسكان.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مدينة بيت لاهيا.

كما استشهد 26 فلسطينيًا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا، بينهم 15 استشهدوا في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأطفال والنساء، أثناء محاولتهم الحصول على المياه من محطة تحلية وسط مخيم جباليا.
ترافق ذلك مع اجتياح دبابات الاحتلال معظم المحاور الرئيسية في المخيم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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