15 شهيدًا.. الاحتلال مستمر في جرائم قصف أماكن النازحين

37 شهيدًا وعشرات الجرحى

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا إلى 37 شهيدًا وعشرات الجرحى، بعد استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال تجمعات للنازحين ومنازل مكتظة بالسكان.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مدينة بيت لاهيا.

كما استشهد 26 فلسطينيًا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا، بينهم 15 استشهدوا في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأطفال والنساء، أثناء محاولتهم الحصول على المياه من محطة تحلية وسط مخيم جباليا.

ترافق ذلك مع اجتياح دبابات الاحتلال معظم المحاور الرئيسية في المخيم.