شكرا لقرائتكم خبر عن جدة وجازان وعسير.. إحباط 4 عمليات لتهريب وترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة القبض على مقيم من الجنسية التركية، لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

القبض على 3 في جازان

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 126 كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.



إحباط محاولة تهريب بجازان

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 144 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.



إحباط تهريب القات المخدر

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.