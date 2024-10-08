شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي لا يتوقف.. غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت الغارات عدد من المناطق في جنوب لبنان.

واستهدفت مناطق الرويس والليلكي والمريجة ومحيط ملعب الراية والشياح، وأغار طيران الاحتلال على مدينة صور مستهدفا منزلا ما أدى إلى مقتل شخص وجرح عدد من الأشخاص.

كما أغار على بلدتي باريش ومجدل زون وأطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وبلدات علما الشعب، والخيام والبرج الشمالي وطيردبا والمنطقة الواقعة بين بلدتي دبين وبلاط في جنوب لبنان. قصف جنوب لبنان وشنت طائرات الاحتلال، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق الجنوبية.

وشمل القصف بلدات الخيام وزبدين، وطيرحرفا، الجنوبية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وبلدتي كفركلا، الخيام، وأطراف بلدة أبل السقي، وسهل مرجعيون، وبلدة دبين في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.