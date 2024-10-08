كيف يؤثر تناول العشاء والإفطار مبكرا على وزنك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة حديثة إلى أن الحفاظ على وزن صحي لا يتطلب فقط مراعاة ما نأكله، وإنما الأوقات التي نأكل فيها أيضا.

أجرى الباحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية دراسة شاملة على أكثر من 7000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عاما، حيث تم تتبع عاداتهم الغذائية وقياسات أجسامهم على مدار خمس سنوات، وفقا لموقع "Science Daily".

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفاجئة، وهي أن الصيام لفترات طويلة، أي ترك فترة أطول بين العشاء والإفطار التالي، بالإضافة إلى، تناول الإفطار مبكرا، يُسهم في الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

وأوضح الباحثون أن هذا الارتباط يعود إلى أن تناول الطعام في الصباح الباكر يتماشى بشكل أفضل مع الإيقاعات الطبيعية للجسم، ما يساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة وتنظيم الشهية.

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