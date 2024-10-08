الامارات | «جوكر» الجديد يتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «جوكر: فولي آ دو» من بطولة ليدي غاغا ويواكين فينيكس شباك التذاكر في صالات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأطاح «جوكر» الجديد عن قمة الترتيب فيلم الخيال العلمي «ذي وايلد روبوت» الذي حقق 18.7 مليون دولار. وحلّ ثالثاً فيلم «بيتلجوس بيتلجوس» محققاً 10.3 ملايين دولار.

وتلاه في المركز الرابع «ترانسفورمرز ون» مع عائدات 5.3 ملايين دولار، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب «سبيك نو إيفل» الذي حقق 2.8 مليون دولار.