الامارات | أمير الكويت خلال لقاء حمدان بن محمد: تباركت الكويت بزيارتك.. أبوك أخونا اللي تربينا معه وجدك راشد ما ننسى مواقفه

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت خلال لقاء حمدان بن محمد: تباركت الكويت بزيارتك.. أبوك أخونا اللي تربينا معه وجدك راشد ما ننسى مواقفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع:

"تباركت الكويت بزيارتك،

أبوك أخونا اللي تربينا معه،

وجدك راشد ما ننسى مواقفه وتقديره ومحبته في الكويت ما ننساها"

حمدان بن محمد: حفظ الله دولة الكويت وأدام عزها ومجدها بقيادة أميرها وعزيمة شعبها

حمدان بن محمد: العلاقات الإماراتية الكويتية راسخة ومزدهرة وآفاق تطويرها لا حدود لها بدعم قيادة الدولتين