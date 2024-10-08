شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone 17 Air سيصل بشاشة فائقة النحافة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت أبل سلسلة iPhone 16 بزر تحكم مخصص للكاميرا، ولكننا نشهد بالفعل العديد من التسريبات الخاصة بـiPhone 17، ومن المتوقع أن تتوقف أبل عن إنتاج إصدار Plus في مجموعة iPhone 17 لفتح المجال لجهاز iPhone 17 Air الجديد، وتشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Slim القادم سيحتوي على شاشة أرق مطورة، ومن المرجح أن تستخدم ابل تقنية العرض الخاصة بـ Novatek لجهاز iPhone 17 Air فائق النحافة.

قد تستعين أبل بـ Novatek في iPhone 17

وفقًا لتقرير صادر عن Digitimes، أعلنت شركة Novatek، الشركة الرائدة في تصنيع IC مشغل العرض (DDI)، عن خطط لبدء الإنتاج الضخم لشاشتها بتقنية OLED TDDI في الربع الثاني من العام المقبل، ويُعتقد أن ابل هي واحدة من أوائل الشركات التي تبنت تقنية العرض هذه.

وأشار التقرير إلى أنه بينما يظل المطلعون على الصناعة صامتين بشأن العملاء النهائيين المحتملين، تشير التسريبات إلى أن جدول الشحن المقترح من Novatek قد يتماشى مع شاشات الايفون من الجيل التالي في عام 2025.

ولم تؤكد أبل ولا Novatek أي شيء حول اعتماد تقنية العرض الجديدة على إصدارiPhone 17، ومع ذلك، فإن التوافق مع الجدول الزمني المتوقع لإطلاق iPhone 17 Air وجداول شحن المكونات يشير إلى انه قد يستخدمها لجهاز iPhone 17 Air المزعوم، وبفضل تقنية OLED TDDI، تتعامل نفس الشريحة مع كل من الإخراج والإدخال باللمس مما يسمح بشاشات أرق وأكثر كفاءة.

وكانت هناك العديد من التسريبات حول iPhone 17 Slim / Air، حيث ادعت تقارير سابقة أنه سيأتي بتصميم نحيف للغاية مما يجعله متميزًا عن بقية إصدارات iPhone 17،كما زعم محلل ابل السابق Ming-Chi Kuo أنه سيحتوي على إطار متوسط من التيتانيوم وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل.

من المتوقع أن يأتي iPhone 17 Slim بشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1260 × 2740 بكسل وجزيرة ديناميكية، ومن المرجح أن يعمل على شريحة Apple A19، في حين أن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max قد يحتويان على شريحة A19 Pro SoC.