شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Li-Fi .. ثورة جديدة فى الاتصالات أسرع بـ 100 مرة من Wi-Fi والان مع تفاصيل الخبر

تخيل أنك ترغب في الوصول إلى الويب، فتقوم بتشغيل مصباح للاتصال بالإنترنت، حيث إن هذه تعرف بتقنية Li-Fi for Light Fidelity، والتى تستخدم موجات الضوء لنقل البيانات على عكس Wi-Fi التي تستخدم موجات الراديو.

ولعل الميزة الكبيرة التي تتمتع بها Li-Fi هي السرعة؛ يمكن لـ Li-Fi توصيل سرعات البيانات أسرع 100 مرة ما يمكن تحقيقه باستخدام Wi-Fi، كما إن إشارات الضوء الخاصة بـ Li-Fi غير مرئية للعين البشرية، حيث اكتشف الفيزيائي الألماني "هارالد هاس" منذ أكثر من عامين أنه يمكن نقل البيانات واستقبالها عبر الضوء.

وبدأت التجارب باستخدام Li-Fi في عام 2008 تحت قيادة شركة Oldecomm الفرنسية، عندما أرسلت أوروبا صاروخ Ariane 6 إلى الفضاء الشهر الماضي، تم تكليفه بإجراء أربع تجارب بما في ذلك تجربة تتعامل مع Li-Fi.

ويقوم Li-Fi، بنقل البيانات باستخدام مصابيح LED والتي بدورها ترسل البيانات عبر نبضات من الضوء على غرار كيفية عمل شفرة مورس، فبالإضافة إلى كونها أسرع، فإن تقنية Li-Fi أكثر أمانًا من تقنية Wi-Fi حيث تقل احتمالية تسرب الإشارات عبر الجدران.

ويمكن تركيب أجهزة إرسال Li-Fi في تركيبات الإضاءة مما يجعل من السهل على مستخدمي الهواتف المحمولة العثور على خدمة إنترنت سريعة للغاية، وبالحديث عن السرعة، يمكن لتقنية Li-Fi نقل البيانات بسرعة تصل إلى 224 جيجابت في الثانية من الناحية النظرية مقارنة بسرعات 1 جيجابت في الثانية التي نتعجب منها هذه الأيام، كما ستكون هذه التقنية مفيدة للغاية في المواقف التي تتطلب سرعة عالية وزمن انتقال منخفض، الى جانب أنها تنتج إشعاعًا أقل من تقنية Wi-Fi أيضًا.

سلبيات مرتبطة بتقنية Li-Fi

تعتبر أكبر السلبيات التى تواجه التقنية أنه لا يمكن استخدامها إلا في الأماكن المغلقة، ومن ناحية أخرى، يتصل معظم مستخدمي الهواتف الذكية بشبكة Wi-Fi عندما يكونون في الداخل ويعتمدون على الاتصال الخلوي عندما يكونون في الخارج، لذا فإن هذه المشكلة الصغيرة ليست بالأمر الكبير.

ومما سبق يبدو ممن الواضح أننا ما زلنا بعيدين عدة سنوات عن رؤية تقنية Li-Fi قيد الاستخدام، حيث يقول أحد رواد الصناعة في هذا المجال Oldecomm، إن التكنولوجيا يجب أن تكون جاهزة بين عامي 2024 و2029، ومن الأمور الواعدة أن مجموعة Li-Fi Group، تقول إنها كانت على اتصال بشركات في العديد من الصناعات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، والاتصالات، وغيرها، وتضيف الشركة أن الطلب المتزايد على خيارات الاتصال، وخاصة في المناطق التي لا يمكن فيها استخدام التكنولوجيا التقليدية، سيدفع المزيد من الشركات إلى إلقاء نظرة على Li-Fi.