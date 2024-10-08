شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكشفون خطة مذهلة لرواد الفضاء في المستقبل لأكل الكويكبات والان مع تفاصيل الخبر

قد يتمكن رواد الفضاء في المستقبل من أكل الكويكبات في خطة مذهلة كشف عنها علماء بارزون، وفي المخطط الذي يبدو غريبًا، سيتم استخدام البكتيريا التي يتم تربيتها على الكويكبات المطحونة لصنع ميلك شيك أو زبادي مثالي من الناحية الغذائية.

على الرغم من أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية أجروا تجارب على زراعة أوراق السلطة، إلا أن معظم الطعام الذي يستهلكونه في الفضاء يجب أن يتم نقله من الأرض.

وسيكون من المستحيل القيام بذلك بالنسبة للمهام الأطول أمدًا والأكثر بعدًا في الفضاء الخارجي.

ولأخذ هذه المشكلة في الاعتبار، قرر جوشوا بيرس، من جامعة ويسترن في أونتاريو بكندا ، وزملاؤه، البحث في إمكانية استخدام البكتيريا كوسيلة لتحويل المركبات المحتوية على الكربون من الكويكبات إلى غذاء صالح للأكل.

وفي حين لم يتمكن العلماء بعد من تنفيذ هذه العملية باستخدام الكويكبات الحقيقية، فقد أجرى بيرس وفريقه تجارب مماثلة باستخدام البكتيريا لتفتيت البلاستيك من عبوات حصص الجيش المتبقية .

وتم ذلك عن طريق تسخين البلاستيك في غياب الأكسجين، وهي عملية تسمى التحلل الحراري، ثم تم تغذية هذا إلى البكتيريا التي تأكل الكربون.

وقال بيرس لمجلة نيوساينتست: "عندما تنظر إلى منتجات تحلل التحلل الحراري التي نعلم أن البكتيريا يمكن أن تأكلها، ثم ما يوجد في الكويكبات، فإنه يتطابق بشكل معقول إلى حد ما، في الواقع.

"لذا أعتقد أن هذا يمكن أن ينجح فعليا"، وقال بيرس إن البكتيريا تصبح في النهاية "مثل ميلك شيك الكراميل"، وقد قام بيرس وفريقه أيضًا بتجربة تجفيف هذه المادة لإنشاء شيء مثل الزبادي أو حتى مسحوق.

ورغم أن النتيجة النهائية قد لا تبدو شهية بشكل خاص، إلا أن بيرس قال إن البكتيريا في الواقع مناسبة بشكل ملحوظ للنظام الغذائي البشري، وأضاف: "لقد أجرينا تحليلاً غذائياً، واتضح أنه طعام مثالي تقريبًا.

"اتضح أن اتحاد البكتيريا الذي كنا نستخدمه، تقريبًا، يحتوي على ثلث لكل من البروتين والكربوهيدرات والدهون."

وقال بيرس إنه إذا ثبتت جدوى الفكرة، فإن كويكبًا بعرض 500 متر، يشبه بينو ، الذي زارته وكالة ناسا في عام 2020، يمكن أن يطعم ما بين 600 إلى 17 ألف رائد فضاء لمدة عام.

وستعتمد الكمية الدقيقة على مدى كفاءة البكتيريا في هضم مركبات الكربون الموجودة في الكويكب، وقال بيرس إن أي مشروع غذائي على الكويكبات يعمل بكامل طاقته سيحتاج إلى "آلة عملاقة بحجم صناعي" في الفضاء.

ومع ذلك، يأمل الباحثون أن يتمكنوا من البدء في إجراء الاختبارات على نطاق أصغر في العام المقبل، ويأمل الباحثون في البدء بالفحم قبل الانتقال إلى النيازك التي سقطت على الأرض، وهم يعملون حاليا على مقترح في هذا الصدد.

وقال بيرس: "إنها مكلفة للغاية وعلينا تدمير [النيازك]، لذلك لم يكن الأشخاص الذين يجمعون الصخور سعداء عندما قدمنا ​​هذه المقترحات"، وقالت آنيميك واجن، من الجامعة الحرة في أمستردام : بالتأكيد هناك إمكانات، ولكنها لا تزال فكرة مستقبلية واستكشافية للغاية.

ومن الجيد أن نفكر في هذه الأمور، ولكن من حيث التقنية، لا يزال هناك قدر كبير من التطوير ضروريًا حتى نتمكن من استخدام هذه الأساليب".

وأضاف واجن أن نجاح العملية سيعتمد على عدد المركبات الكربونية الموجودة داخل الكويكبات والتي تكون مناسبة لغذاء البكتيريا، وبناء على تركيبات النيازك على الأرض، من المتوقع أن يكون هذا في مكان ما في منتصف النطاق، وفقا لحسابات الفريق.