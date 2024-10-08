شكرا لمتابعة خبر عن الأحمري: كنو لا يدرك قيمة نفسه واليابان تدرك قوة منتخبنا الوطني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الناقد الرياضي محمد الأحمري، ان لاعب المنتخب الوطني محمد كنو، غير مدرك لقيمة نفسه الفنية، مؤكدًا ان اللاعب لديه إمكانات كبيرة ولكنها غير مستغلة.

وتابع الأحمري مشيرًا أن اللاعب كان يستطيع ان يضع بصمة كبيرة له منذ خمس او ست سنوات، سواء على مستوى فريقه أو المنتخب، لكنه لم يفعل.

وأشار أنه يجب ان تكون الثقة كاملة في المنتخب الوطني، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن منتخب اليابان مدرك قوة نظيره السعودي

ويتغيب نجم خط الوسط عن مواجهتي اليابان والبحرين، المقرر إقامتهما يومي 10 و 15 أكتوبر الجاري، ضمن تصفيات المونديال .

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، محمد كنو لاعب خط وسط المنتخب الوطني بغرامة مالية قدرها 21.9 ألف ريال وإيقافه 3 مباريات، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في لقاء الأخضر أمام الصين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.