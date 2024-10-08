تزامنا مع عيد تأسيسها.. الأوبرا تحتفي بالشاعر شوقي حجاب على المسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤد هنو، وبرئاسة الدكتورة لمياء زايد، بعيد تأسيسها الـ36 فى احتفالية ضخمة تضم 16 فرقة فنية وأكثر من 500 فنان، وتشمل الاحتفالية فقرات متنوعة تجمع بين الموسيقى والغناء العربى، وعروض باليه، والأعمال العالمية، في مشهد فني يعكس تاريخ الأوبرا ودورها كمنارة ثقافية في مصر والعالم العربي.

احتفالية دار الأوبرا

تأتي الاحتفالية تحت إشراف عام واخراج الدكتورة لمياء زايد، ومخرج تنفيذي الفنان وليد عوني في الساحة الخارجية للأوبرا بفقرة غنائية يقدمها مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر ويشارك فيها فصل الغناء العربي تحت قيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين، حيث يتضمن العرض مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "فيها حاجة حلوة، حلوين من يومنا والله، الناس المغرمين، آه يا لالى، بحبك وحشتينى، امسك فى حلمك، الأسامى، وأحسن ناس، بأداء متميز لكل من أدهم الكاشف، مريم مكين، ميدو البحيري، ولاما حازم.

وتتضمن الليلة باقة مختارة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقى حجاب يلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف وهم الدكتور محمد البغدادى، الفنانة أنوشكا، الشاعر محمد بهجت، وابنة الراحل سما حجاب، كما تتضمن الأمسية عدة فقرات غنائية لفرقة ونس بقيادة الدكتور طارق عباس، إلى جانب مشاركة فرقة تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

نشأة الشاعر شوقي حجاب

يذكر أن الشاعر شوقى حجاب ولد فى المطرية - دقهلية عام 1946، وتوفى عام 2023، تربى فى كنف أب أزهرى كان يكتب الشعر ويقتنى الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات، على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب.

ورغم كتابت شوقى حجاب الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر فى اهتماماته، وتميز إبداعه فى مجال البرامج والدراما التليفزيونية وكذلك فى مسرح الطفل واشتهر بكتابته لعدة شخصيات وأقربها له "كوكى كاك" و"بقلظ"، و"عم شكشك" الذى قُدّم فى حلقات "بوجى وطمطم"، إلى أن أصبح من أوائل من أبدعوا للأطفال فى التليفزيون المصرى، كما كتب العديد من الأغانى للأطفال والتى لاقت رواجا كبيرا.