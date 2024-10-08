الأردن والإمارات يؤكدان ضرورة وقف العدوان في غزة ولبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الأردن والإمارات، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، على ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال مباحثات بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمد بن زايد، خلال زيارة استمرت لساعات، أجراها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين، أكدا على "ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الحرب على غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وخفض التصعيد بالمنطقة".

كما شددا على "موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني الشقيق".

وركزت المباحثات على "سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها أهالي قطاع غزة".

ونبه ملك الأردن إلى "تبعات استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية ب القدس ".

وجدد الجانبان التأكيد على "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان حتى السبت عن مقتل 1204 أشخاص وإصابة 3411 بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد "حزب الله" على الغزو الإسرائيلي للبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

المصدر : وكالات