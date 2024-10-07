تقنية شرورة تقيم ندوة الذكاء العاطفي

أقام قسم تقنية الأعمال بفرع الكلية التقنية بشروره ندوه بعنوان "الذكاء العاطفي"، قدمها الدكتور يعن الله علي القرني بحضور متدربي ومنسوبي فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بشروره، وتضمنت نقاشات ثرية حول أهمية الذكاء العاطفي في بيئة العمل وكيفية تطويره لتحقيق النجاح الشخصي والمهني. وانتهت الندوة بتكريم مدير المعهد الصناعي الثانوي ومشرف فرع الكلية م.فيصل النهدي لسعادة الدكتور يعن الله القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز على تقديمه هذه الندوة التي تسعى الكلية من خلالها في رفع وتحسين جودة العملية التدريبية داخل المنشأة. كما تقدم فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بشرورة بالشكر لجمعية تعزيز القدرات الشبابية على جهودهم في إقامة هذه الندوة لتحقيق أهداف الشراكة.



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