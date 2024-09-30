شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": استقبال طلبات نقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد وزارة التعليم غدًا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر لبدء استقبال طلبات نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1446هـ، وذلك عبر حساباتهم الشخصية في نظام "فارس" الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتقديم الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات الذين يواجهون ظروفًا خاصة تمنعهم من الاستمرار في أماكن عملهم الحالية، بهدف توفير بيئة عمل ملائمة تعزز من استقرارهم الوظيفي وتساهم في تحسين أدائهم التعليمي .

سيتمكن جميع شاغلي الوظائف التعليمية، الذين تنطبق عليهم شروط النقل بسبب الظروف الخاصة، من تقديم طلباتهم بسهولة عبر منصة "فارس"، حيث ستتم دراسة الطلبات من قبل لجنتين: اللجنة الفرعية واللجنة الرئيسية. دراسة الطلبات

ستقوم اللجنتان بدراسة الطلبات بدقة واتخاذ القرارات بناءً على المستندات النظامية المقدمة من المتقدمين .

وفي حالة رفض الطلبات، سيتمكن المتقدمون من التظلم عبر القنوات الرسمية وتقديم اعتراضاتهم مرفقة بالمستندات التي تدعم حالاتهم. كما يمكنهم متابعة سير طلباتهم والحصول على النتائج النهائية عبر نظام "فارس".

وتنص القواعد التنظيمية الجديدة على ضرورة تقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل لضمان معالجة الطلبات بشكل سريع وفعّال. كما يمكن للمعلمين والمعلمات التقديم للنقل أو التكليف في مدارس أخرى ضمن نطاق إداراتهم التعليمية، على أن تتم دراسة كل حالة بشكل مستقل وفقًا للمستندات المقدمة والظروف الخاصة لكل متقدم .

الشروط المطلوبة

قد شددت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات، إذ إن التأخير أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة قد يؤدي إلى رفض الطلب.

كما أكدت على ضرورة تقديم طلبات تمديد التكليف قبل انتهاء فترة التكليف في حال استمرار الظروف الخاصة التي تستدعي ذلك .

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التعليم المستمرة لدعم المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحياتهم الشخصية، ويعزز من جودة العملية التعليمية بشكل عام .