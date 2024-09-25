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تسليم دفعة جديدة من مساعدات الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

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واس - عمّان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية المخصصة لقطاع غزة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في العاصمة الأردنية عمّان تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر المنافذ البرية الأردنية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتتضمن المساعدات 10 شاحنات محملّة بـ 1.280 حقيبة إيوائية و 3.537 سلة من المواد الغذائية الأساسية، بهدف تأمين الاحتياجات اليومية للمتضررين في القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم دفعة من المساعدات لقطاع غزة - واس

المساعدات الإنسانية

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، واستمرارًا للجهود المقدمة من المملكة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم دفعة من المساعدات لقطاع غزة - واس
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MO Nasa

MO Nasa

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