يونيليفر تحتفل بتطوّرات قطاع الجمال في المملكة العربية السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - نظمت مجموعة الجمال من يونيليفر فعالية جمالية فريدة من نوعها في سياق الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تخلّلتها تجارب رائعة تعيد إحياء التقاليد السعودية في إطار من الابتكارات العصرية. حضر الفعالية التجريبية 200 شخصٍ تقريباً، إذ جذبت عدداً من عشاق الجمال بمَن فيهم أهم المشاهير والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء البلاد.

وجمعت الفعالية المؤقتة أجنحة لعلامات مختلفة تتمتّع بمكانةٍ مرموقة بين علامات الجمال والعافية من يونيليفر، لاسيّما "دوڤ" و "ڤازلين" و "غلو آند لفلي" و "صانسيلك" و"كلير"، بحيث استلمت كلٌّ منها مهمّة تمثيل منطقة سعودية محدّدة لتسليط الضوء على أسرارها الجمالية، وتوضيح كيف تستوحي يونيليفر مستحضرات الجمال الخاصة بها من أنظمة الجمال الفريدة المتّبعة في كلٍّ منها.

تداخل الإرث السعودي مع الابتكارات العصرية في قطاع الجمال

جمع فريق يونيليفر عدداً كبيراً من عشاق الجمال، ومنحهم فرصة اختبار تجارب تفاعلية وغامرة من خلال نقاط تواصل مُلهمة ليكتشفوا التقاليد الجمالية السعودية المميزة من وجهة نظر علامات لامعة تنضوي تحت راية يونيليفر.

وقد صرّح المدير العام لمجموعة الجمال في يونيليفر للشرق الأوسط وتركيا والهند مانان غوبتا قائلاً: "سعينا من خلال هذه الفعالية الهامّة إلى الاحتفاء بجوهر كلّ منطقة سعودية بينما نستعرض مستحضرات يونيليفر التي يحلو للنساء والرجال السعوديين استخدامها بشكل يومي. تستخدم علامات الجمال والعافية من يونيليفر تقنيات فعّالة تفيد الشعر والبشرة، إذ تقدّم المكوّنات والخلاصات الطبيعية في تركيبات مبتكرة ومتطوّرة تسطّر أهمية الحفاظ على الجمال الطبيعي. كما توطّد هذه الفعالية التزامنا بابتكار مستحضرات مستدامة تلبّي تطلعات الجميع لنبقى السباقين في قطاع الجمال، بحيث نكرّس كل جهودنا لكسب رضى العملاء في المنطقة وتجاوز توقعاتهم."

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مستحضرات عصرية تلبّي متطلبات جيل الشباب

الزوار يختبرون لحظات مبهرة في الفعالية

ضمت فعالية الجمال من يونيليفر عدّة أنشطة ومحطات، بدءاً من محطة العناية بالبشرة المتخصصة وصولاً إلى جلسات تغيير الشكل المصغّرة من خلال تصفيف الشعر، لتسهيل وصول الجميع إلى خدمات الجمال ، والتأكيد على رسالة يونيليفر التي تكرّس جهودها لتقديم مستحضرات عصرية تلبّي متطلبات جيل الشباب فيما تتمسّك بثقافة البلاد. اختبر الزوار لحظات مبهرة يحلو التقاط أجمل الصور لها، كما قدّمت لهم المحطات المؤقّتة مستحضرات حصرية مصمّمة خصيصاً لهذه الفعالية. أمّا إرث السعودية العريق، فتجسّد في كافّة هذه المعارض التي عكست تطوّر المملكة الاستثنائي في قطاع الجمال.



وأضاف غوبتا قائلاً: "شكّلت هذه الفعالية خطوة محورية لتوطّد العلامة علاقتها مع المستهلكين، إذ قدّمت تجارب تفاعلية تدمج الابتكارات الرقمية مع وسائل التعلّم التطبيقية لتتيح لهم استكشاف جوهرها ومجموعة مستحضراتها. وقد صمّمنا تجربة ملهمة وغامرة تأخذ الزوار في رحلة آسرة للتعرّف إلى تاريخ قطاع الجمال في المملكة العربية السعودية، لتبقى محفورة في ذاكرتهم ويشعروا بأهمية مشاركتها مع الآخرين. لم تكن هذه مجرّد فعالية عادية، لا بل أتت بمثابة احتفال بالجمال والتنوّع، وبجميع القيم التي تعتمدها يونيليفر."

يتعاون قسم الجمال من يونيليفر مع وزارة الثقافة السعودية لتوثيق تاريخ قطاع الجمال في المملكة، عبر رسم خريطة التطوّرات في معايير الجمال الثقافية في البلاد التي بدت واضحة في تصميم كافة محطات العلامة، وتحديد أوجه التشابه بينها وبين الابتكارات الجمالية العصرية المرتكزة على التكنولوجيا. ويمكن القول إنّ هذه الجهود المبذولة لقيت نجاحاً مدوّياً.

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