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طقس السعودية.. مواعيد سقوط الأمطار على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد بمنطقة المدينة المنورة يتضمن أمطاراً خفيفة.
وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيّاً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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