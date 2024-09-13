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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إصدار دليل يوضح القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان عن قرب إصدار دليلٍ يوضح القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم العام، ضمن إطار الجهود الرامية إلى ضمان الاستخدام الآمن والفعال لهذه التكنولوجيا في القطاع التعليمي.
وجاء الإعلان خلال مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي أقيمت اليوم في الرياض، حيث أوضح أن الدليل سيتبع إطار عمل كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين والطلاب، الذي أصدرته اليونسكو في باريس خلال أسبوع التعلم الرقمي.
وفي هذا السياق، وقع وزير التعليم 3 اتفاقيات هامة تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وتضمنت اتفاقية رباعية بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني لتطوير المناهج؛ لإنشاء مركز "تميّز للذكاء الاصطناعي في التعليم".
وأكد البنيان، أن تطوير الأنظمة التقنية يأتي في مقدمة أولويات حكومة المملكة، بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأشار إلى الريادة التي حققتها المملكة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، والمركز الثاني في وعي المجتمع بالذكاء الاصطناعي وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2023 من جامعة ستانفورد.
وشدد الوزير على أهمية إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، مع التأكيد على دور المعلمين والمعلمات في تفعيل هذه الأدوات في العملية التعليمية بشكل مسؤول وموجه نحو تعزيز مهارات الطلاب وتحقيق التفوق العلمي.
وأكد البنيان بأن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تمثل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في معالجة التحديات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.
وجاء الإعلان خلال مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي أقيمت اليوم في الرياض، حيث أوضح أن الدليل سيتبع إطار عمل كفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين والطلاب، الذي أصدرته اليونسكو في باريس خلال أسبوع التعلم الرقمي.
وفي هذا السياق، وقع وزير التعليم 3 اتفاقيات هامة تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وتضمنت اتفاقية رباعية بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني لتطوير المناهج؛ لإنشاء مركز "تميّز للذكاء الاصطناعي في التعليم".
تطوير الأنظمة التقنيةكما وقع اتفاقية برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين وزارة التعليم و"سدايا"، واتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب مليون متدرب في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد البنيان، أن تطوير الأنظمة التقنية يأتي في مقدمة أولويات حكومة المملكة، بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأشار إلى الريادة التي حققتها المملكة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، والمركز الثاني في وعي المجتمع بالذكاء الاصطناعي وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي 2023 من جامعة ستانفورد.
وشدد الوزير على أهمية إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، مع التأكيد على دور المعلمين والمعلمات في تفعيل هذه الأدوات في العملية التعليمية بشكل مسؤول وموجه نحو تعزيز مهارات الطلاب وتحقيق التفوق العلمي.
وأكد البنيان بأن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تمثل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في معالجة التحديات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.