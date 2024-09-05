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تنبيه من أمطار غزيرة على عدة محافظات بمكة المكرمة

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واس - جدة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على عدة محافظات بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.
ونبه من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة على محافظات القنفذة وبحرة (الشعيبة) وخليص والكامل. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس مكة المكرمة

وتؤدي هذه الحالة إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
MO Nasa

MO Nasa

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