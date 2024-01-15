الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : سلطان الغنام يخرج عن صمته ويوضح ملابسات خلافه مع المدرب "مانشيني " وسبب إبعاده من المنتخب

صحيفة الخليج 365: رد لاعب النصر سلطان الغنام على تصريحات مدرب المنتخب مانشيني حول رفض اللاعب الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا.

وقال الغنام في تغريدة بحسابه في منصة إكس: تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف ، ورغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر .

وتابع: اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه ، وليس مرتين، ‏و عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك. وعدم ارتياحي أن أكون لاعب لا يشارك نهائيا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه، و لم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط !

وأضاف: أحترم قرار المدرب الفني و رؤيته بمن يخدم خططه. كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب .

واختتم: دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس للرياض، لنفرح جميعًا بإنجاز يترجم الدعم الكبير الذي تحظى به الوطن برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

