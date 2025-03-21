العناية بأسنان الأطفال تبدأ قبل ظهورها.. طرق بسيطة تحمي ابنك من التسوس

القاهرة - سمر حسين - صحة

نظافة الفم للرضع ليست خطوة إضافية، لكنها أساس لصحة أسنان تدوم مدى الحياة، وأكدت منظمة يونيسف أن العناية تبدأ من أول يوم، حتى قبل ظهور الأسنان الأولى، لتجنب التسوس والمشاكل المستقبلية.

وتعتقد بعض الأمهات أنّ العناية بأسنان الأطفال تبدأ مع ظهور أول سن، لكن الحقيقة أن صحة الفم تحتاج اهتمامًا حتى قبل التسنين، ووفقًا لمنظمة يونيسف، فإنّ تنظيف اللثة في الشهور الأولى يقلل من خطر التسوس مستقبلًا بنسبة كبيرة، لكن كيف ومتى تبدأين في هذه العناية؟ وهل هناك خطوات محددة لكل مرحلة عمرية؟ نقدم لكِ دليلًا شاملًا للحفاظ على صحة فم طفلك منذ ولادته حتى بلوغه 3 سنوات.

العناية بأسنان الأطفال تبدأ قبل ظهورها

- تنظيف اللثة في الشهور الأولى

أكدت منظمة يونيسف أنّ العناية بالفم تبدأ من عمر يوم، حتى قبل ظهور الأسنان، وفي هذه المرحلة، يُفضل تنظيف اللثة بلطف باستخدام قطعة شاش مبللة بالماء الدافئ، حيث يساعد ذلك في إزالة البكتيريا المتراكمة من الحليب، ويهيئ الطفل للتعود على روتين نظافة الفم.

وتتمثل الطريقة الصحيحة بعض بعض الخطوات منها:

- لف قطعة من الشاش النظيف على إصبعك وبلليها بالماء الفاتر.

- امسحي اللثة واللسان والخدين الداخليين بحركات لطيفة.

- لا تستخدمي معجون الأسنان في هذه المرحلة.

بحسب دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، فإن الأطفال الذين اعتادوا على تنظيف اللثة قبل التسنين كانوا أقل عرضة للتسوس بنسبة 40% مقارنةً بمن لم يحصلوا على هذه العناية المبكرة.

- من 6 إلى 12 شهرًا.. الفرشاة الأولى

مع ظهور أول سن للطفل، عادةً في الشهر السادس، يكون الوقت مناسبًا لاستخدام فرشاة أسنان ناعمة مخصصة للأطفال، و توصي يونيسف باستخدام الفرشاة دون معجون في البداية، ثم إدخال معجون قليل الفلورايد تدريجيًا.

وهناك بعض النصائح الهامة التي عليكِ إتباعها من بينها:

- تنظيف الأسنان مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً).

- استخدام كمية معجون بحجم حبة الأرز للأطفال دون 3 سنوات.

- استبدال الفرشاة كل 3 أشهر أو عند تلف الشعيرات.

- 1-2 سنة.. بناء عادة تنظيف الأسنان

مع بلوغ الطفل عامه الأول، يصبح تنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر أهمية، وتشير التوصيات إلى استخدام معجون أسنان خالٍ من الفلورايد حتى سن الثانية، ولتحفيز الطفل، يُفضل جعل العملية ممتعة، مثل الغناء أثناء التنظيف أو السماح له باختيار فرشاته الخاصة.

بعض الطرق التحفيزية التي يجب عليكِ التعامل بها:

- استخدم مؤقتًا لمدة دقيقتين للتأكد من تنظيف الأسنان بشكل كامل.

- تجنب الوجبات السكرية قبل النوم لحماية الأسنان من التسوس

3+ سنوات: إدخال الفلورايد بحذر

بعد سن الثالثة، يمكن للطفل استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، لكن مع إشراف الأهل لضمان عدم ابتلاعه.

إرشادات ضرورية

- استخدام كمية معجون بحجم حبة البازلاء فقط.

- تعليم الطفل ضرورة بصق المعجون بعد التنظيف.

- تجنب المعاجين ذات النكهات القوية التي قد تشجع على البلع.

نصائح لتسهيل العناية بأسنان طفلك

كُني قدوة.. نظفي أسنانك مع طفلك ليشعر بالتحفيز.

تحلي بالصبر، قد يرفض الطفل تنظيف أسنانه في البداية، لذا اجعلي التجربة ممتعة.

زيارة طبيب الأسنان، يُفضل إجراء أول فحص للأسنان عند بلوغ الطفل عامه الأول.

فالعناية بأسنان طفلك تبدأ من أول يوم، ولا تحتاج إلى مجهود كبير، فقط خطوات بسيطة تضمن له صحة فموية جيدة طوال حياته.