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الامارات | طالبات «القاسمية» يشاركن في مبادرة «خطار الدار»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | طالبات «القاسمية» يشاركن في مبادرة «خطار الدار» 1/2
  • الامارات | طالبات «القاسمية» يشاركن في مبادرة «خطار الدار» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت طالبات الجامعة القاسمية في مبادرة «خطار الدار»، التي نظّمتها دار رعاية المسنين التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لإضفاء أجواء دافئة من الألفة والبهجة على نفوس كبار السن خلال الشهر الفضيل.

وشكلت الزيارة، التي جرت أول من أمس، جسراً من الود والامتنان بين الأجيال، إذ جلست الطالبات مع كبار السن، وتبادلن معهم الأحاديث، واستمعن إلى قصص تختزل خبرة الحياة، وتفيض بدروس العطاء.

وأعرب كبار السن عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي عززت إحساسهم بالتقدير والاهتمام، فيما أكّدت الطالبات أن الزيارة تركت أثراً عميقاً في نفوسهن، إذ استلهمن من قصص كبار السن دروساً في الصبر والإرادة وحب الحياة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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