الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1 «نوفوكايين»

تصدّر فيلم الحركة الكوميدي «نوفوكايين»، من بطولة جاك كويد، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، وفق أرقام شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة، أول من أمس، إلا أن مبيعاته على شباك التذاكر كانت بطيئة للغاية. وحقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات باراماونت إيرادات ناهزت 8.7 ملايين دولار من الجمعة إلى الأحد الماضيين، وهي من أدنى العائدات التي يحصدها عمل يحتل صدارة شباك التذاكر.

8.7 ملايين دولار

2 «ميكي 17»

تراجع إلى المركز الثاني فيلم «ميكي 17»، وهو عمل من نوع الكوميديا السوداء، للمخرج الحائز جائزة الأوسكار، بونغ جون هو، ومن بطولة روبرت باتينسون، محققاً 7.51 ملايين دولار.

ويلعب باتينسون دور ميكي الذي يتطوع في مهمات فضائية خطرة، وعندما يُقتل يُعاد استنساخه مراراً وتكراراً لإرساله مجدداً، ويشارك في بطولة الفيلم ستيفن يون وتوني كوليت.

7.51 ملايين دولار

3 «بلاك باغ»

حقق «بلاك باغ»، وهو فيلم من نوع الإثارة والتجسس، يحمل توقيع المخرج الحائز جائزة الأوسكار، ستيفن سودربيرغ، ومن بطولة مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت، المركز الثالث في أول أسبوع له، بإيرادات بلغت 7.5 ملايين دولار.

7.5 ملايين دولار

4 «كابتن أميركا»

حلّ فيلم «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد»، من إنتاج مارفل وديزني، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 5.5 ملايين دولار، وحقق أحدث جزء من عالم مارفل السينمائي، من بطولة أنتوني ماكي وهاريسون فورد، إيرادات إجمالية بلغت 185.4 مليون دولار محلياً، و203 ملايين دولار عالمياً.

5.5 ملايين دولار

5 «ذي داي ذي إيرث بلو أب»

احتل «ذي داي ذي إيرث بلو أب: إيه لوني تونز موفي»، وهو فيلم رسوم متحركة جديد يضم «بوركي بيغ» و«دافي داك» وشخصيات كرتونية مألوفة أخرى، المركز الخامس بإيرادات بلغت 3.2 ملايين دولار.

3.2 ملايين دولار