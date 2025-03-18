الامارات | نجوم ينعون أنطوان كرباج: «عملاق الفن» ستظل معنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكلمات مؤثرة، نعى العديد من المشاهير الفنان اللبناني أنطوان كرباج الذي غاب، أول من أمس، عن 90 عاماً، مؤكدين أن إرث الممثل القدير سيظل باقياً على الرغم من رحيله.

وإثر الإعلان عن نبأ وفاة كرباج، امتلأت صفحات الشبكات الاجتماعية في لبنان برسائل تعزية من مشاهير ومستخدمين آخرين أشادوا بالممثل الراحل، بوصفه أحد رواد المسرح في لبنان، ومن أهم وجوه «الزمن الجميل».

ووصف وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، كرباج في منشور على منصة «إكس»، بأنه «كان صرحاً (..) من صروح المسرح اللبناني في عصره الذهبي». فيما كتبت النجمة نانسي عجرم: «مسيرة كبيرة ختمها الممثل القدير أنطوان كرباج»، مؤكدة أن غياب الجسد لن يمحو أعماله التي طبعت ذاكرتنا، وستظل معنا.

وقالت المطربة إليسا إن «ذاكرة التلفزيون والمسرح لن تنسى شخصية تاريخية وقيمة فنية مثل أنطوان كرباج».

كما حرصت الفنانة كارول سماحة على تأبين الراحل قائلة: «خسرنا فناناً كبيراً من بلدنا.. عملاق بالفن، وحضوره كان المعنى الحقيقي لكلمة كاريزما، الأدوار التي قدّمها في مسيرته طبعت بذاكرتي وكانت مصدر إلهام في طفولتي»، مختتمة: «اليوم نودعك.. وكلمة شكراً قليلة لعطائك».

من جهتها، قالت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بلبنان في بيان: «غادرنا عظيم من بلادنا، بدأ حياته ملكاً وبقي كذلك طوال مسيرته الفنية، هامةٌ مسرحيةٌ ودراميةٌ أغنت المكتبة الإبداعية بالعديد من الأعمال العظيمة، خصوصاً على المسرح الجاد والاستعراضي مع العمالقة الأخوين الرحباني والأيقونة اللبنانية السيدة فيروز».

ولد كرباج عام 1935 في قرية زبوغا بمحافظة جبل لبنان، وبدأ مسيرته الفنية مطلع الستينات.

وأدى كرباج أدواراً بارزة في عدد من مسرحيات الأخوين رحباني، وجسد شخصيات تتطلب أداء مركباً، وتوالت مسلسلاته التي تنوعت بين الشعبية والمستوحاة من الأعمال الأدبية.

بيت الوداع

فارق الفنان أنطوان كرباج الحياة، أول من أمس، في «بيت القديس جاورجيوس»، حيث كان يعيش منذ سنوات بسبب إصابته بمرض ألزهايمر، وكانت عائلته قد أوضحت أن الممثل الذي لاحقته مراراً شائعات الوفاة في السنوات الأخيرة، انتقل للعيش في مركز لرعاية المسنين في فبراير 2020، لحاجته إلى عناية طبية ومراقبة متخصصة باستمرار، نتيجة إصابته بألزهايمر.