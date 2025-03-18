الامارات | متحف يضم 70 مكاناً للأوهام.. أحدث معالم دبلن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعمل متحف جديد مذهل في دبلن، مناسب للعائلات الراغبة في السفر لقضاء العطلات، على منافسة بقية المعالم الأخرى المناسبة للأطفال في المدينة، مثل «متحف ليبريكون الوطني»، و«متحف التاريخ الطبيعي»، و«حديقة حيوان دبلن».

ويعد متحف «عالم الأوهام»، الذي يقع في قلب المنطقة السياحية الرئيسة بدبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، مكاناً آمناً للتنزه خلال أيام الطقس العاصف، المعروفة بها هذه المدينة الساحلية.

ويعد المكان مثالاً على ظاهرة متزايدة الانتشار في المدن السياحية حول العالم، وهو أنه متحف للأوهام مصمم لكي يتيح لزائريه التقاط صور لأنفسهم في سيناريوهات غريبة ومستحيلة.

ويضم المتحف بين طوابقه الثلاثة، التي تشمل 70 مكاناً للأوهام، غرفة تُشعر المرء بأنه تحدى الجاذبية، إضافة إلى نفق على شكل دوامة، يُشعر المرء بأنه قد فقد توازنه، حتى لو كان يمشي في ممر مستقيم.