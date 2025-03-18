الامارات | 5000 عنوان.. هدية مكتبة محمد بن راشد لـ «حماة الوطن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار مبادرتها «عالم يقرأ»، وبالتزامن مع شهر القراءة، أهدت مكتبة محمد بن راشد، مجندي الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الدولة 5000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تتماشى مع استراتيجيتها ورؤيتها لنشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة بين أفراد المجتمع.

وقال عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي، إن «هذه المبادرة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز القراءة وتنمية الفكر بين أبناء الوطن، في خطوة مستدامة نحو بناء مجتمع معرفي مبدع قادر على مواكبة التحديات المستقبلية»، مضيفاً: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن القراءة هي المفتاح الأساسي للتطور والابتكار، وأن الاستثمار في عقول الأجيال الجديدة وتشجيعهم على القراءة، خصوصاً أبناءنا من المجندين في القوات المسلحة، سيسهم بالتأكيد في تمكينهم من اكتساب مهارات وأدوات تساعدهم على التصدي لتحديات العصر، وتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل».

وأشادت وزارة الدفاع بالدور الرائد لمكتبة محمد بن راشد، وجهودها في بلورة مبادرات تعليمية وتثقيفية تسهم في الارتقاء بجيل متميز، ومجتمع واعٍ، في كل المجالات المعرفية والثقافية الملهمة. وثمنت الجهود المبذولة في غرس وتعزيز عادة القراءة لدى مجندي الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، باعتبارها مدخلاً جوهرياً لاستدامة التطور المعرفي لديهم، مؤكدة أن مبادرة «عالم يقرأ» جاءت لتحقيق تطلعات القيادة في الدولة، نحو تسليح المجتمع بسلاح العلم والمعرفة، من خلال جعل القراءة ركيزة أساسية في المجتمع.

ومنذ إطلاقها في أبريل 2023، أسهمت مبادرة «عالم يقرأ» في وصول المعرفة إلى أكثر ربع مليون مستفيد من مختلف أنحاء الدولة، إذ أهدت مكتبة محمد بن راشد أكثر من 80 ألف كتاب، في مختلف التخصصات والمجالات، باللغتين العربية والإنجليزية، لنحو 200 مؤسسة ومدرسة ومجمع تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.

الدكتور محمد المزروعي:

. الاستثمار في عقول الأجيال الجديدة، سيسهم في تمكينهم من اكتساب مهارات تساعدهم على التصدي لتحديات العصر.