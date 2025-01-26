الامارات | من أين ظهر كوفيد-19؟.. هذا ما توصلت إليه المخابرات الأميركية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية أمس (السبت) إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر، وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة. لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً قال إن مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشدداً على الأهمية التاريخية للوباء.

لكن الوكالة قالت إن «لديها ثقة منخفضة» في تقييمها بأن «الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19 هو الأكثر احتمالية»، مشيرة في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين - المختبر والطبيعة - لا يزالان قائمين.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق.

ولم يتضح عمق المعلومات الاستخباراتية الجديدة التي جمعتها الوكالة حول أصل كوفيد-19 وما إذا كان هذا الدليل الجديد قد استُخدم لصياغة التقييم الأحدث.

وتقول حكومة الصين إنها تدعم وتشارك في الأبحاث لتحديد أصل كوفيد-19، واتهمت واشنطن بتسييس المسألة، خاصة بسبب الجهود التي تبذلها وكالات الاستخبارات الأميركية للتحقيق.

وذكرت بكين أن الاتهامات بأن تسرباً من أحد المختبرات ربما تسبب في الجائحة ليس لها مصداقية.

وفي مقابلة مع منصة بريتبارت الإخبارية بعد تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينه أول من أمس (الجمعة)، قال مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف إن من أول أولوياته إجراء الوكالة تقييماً عاماً لأصل الجائحة.

وأضاف «هذا شيء يجب أن يحدث في اليوم الأول بالنسبة لي. سبق وأن قلت إنني أعتقد أن استخباراتنا وعلمنا وحسنا السليم جميعها تقول إن أصول كوفيد كانت من تسرب في معهد ووهان لعلم الفيروسات».