ماذا يحدث عند إعادة تسخين الأرز؟.. طبيب يحذر من أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ العديد من ربات البيوت لإعادة تسخين الأرز في اليوم التالي من إعداده وتحضيره، وتقع العديد منهن في أزمة وجود فائض من الوجبة الغذائية، لذا تقررن إعادة تسخينه لتناوله في اليوم التالي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن يسببه الأمر من مشكلات أو مخاطر صحية، وما هي الطريقة الأنسب التي يفضل اتباعها؟.

ماذا يحدث عند إعادة تسخين الأرز؟.. طبيب يحذر من أمراض صحية خطيرة

ويعتقد البعض إن إعادة تسخين الأرز أمر طبيعي، بينما يذهب البعض الآخر إلى أنه قد يتسبب في مخاطر صحية كبيرة، وهو ما كشف عنه الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن» مُحذرًا من إعادة تسخين الأرز مُجددًا.

وأوضح الحوفي أن الأرز يحتوي بالفعل على بكتيريا Bacillus cereus، وهي بكتيريا مقاومة للحرارة وتنشط بطبيعتها مع التسخين: «البكتيريا دي لما بتنشط مع التسخين، تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي».

ونصح استشاري علوم التغذية، ربات البيوت بطهي الكمية المناسبة من الأرز في اليوم، حتى لا يتبقى فائض منه، والتخلص منه حتى لا تلجأن إلى إعادة تسخينه مُجددًا، تجنبًا للمشكلات الصحية.

الطريقة الأفضل لتسخين الأرز

ووفقًا لما ذكره الموقع الألماني «دويتشه فيله»، فإن الطريقة الصحية والأفضل لإعادة تسخين الأرز، تحدث من خلال استخدام الفرن، فكل ما عليكِ وضع المتبقي من الأرز في صحن آمن مع الفرن وإضافة بعض الزيت، ثم التغطية بورق ألمونيوم، للحصول عليه ساخنًا خلال ربع ساعة.

الطريقة الأكثر أمانا لطهي الأرز

وتأتي الطريقة الأكثر أمانا لطهي الأرز، على النحو الآتي:

ضعي الأرز في المياة لمدة ليلة كاملة.

قومي بغسل الأرز وشطفه حتى يصبح الماء صافيا.

قومي بتصفية الأرز.

اغلي الأرز في قدر مع إضافة نسبة 5 مقادير من الماء وقومي بطهيه.