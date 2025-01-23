مخدر الشابو من الهلاوس إلى توقف القلب.. «إدمان من أول مرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حبيبات كريستالية تشبه مكعبات سكر النبات لكنها تحمل سموم تؤدي بحياة صاحبها، ربما تحوله إلى «مسخ» لا يعيش الواقع تحركه الهلاوس السمعية والبصرية، وتدفعه إلى ارتكاب الجرائم إذ يتملك شعور العدوانية منه أو تدفع به للاكتئاب والانتحار أو الوفاة بسبب التعاطي، هكذا يأتي جحيم مُخدر الشابو الذي يطلق عليه «الآيس» و«الكريستال ميث».

ومع كل جريمة مروعة، يقوم بها أحد الأفراد، ترافقه الهمهمة بكلمات غير مفهومة، أو إلقاء اتهامات غير موجودة في الواقع سوى برأس المتهم، يعود الحديث مُجددًا عن مخدر الشابو، الذي يشبه «النداهة» يقع فيه الشباب وفي تأثيره كـ«مٌنبه» أو زيادة الشعور بالسعادة واللامبالاة، قبل أن تغرس أقدامهم بجحيم المخدر، ليلقوا بأنفسهم للتهلكة.

مخدر الشابو سبب التصرفات العنيفة

بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى النحاس، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فإن مخدر «الشابو» له القدرة على تغيير تركيبة الدماغ بشكل جذري، إذ يفقد متعاطيه السيطرة على الانفعالات والاندفاع إلى تصرفات عنيفة حتى وإن كانت على حساب سلامته الشخصية، إذ يسيطر على المخ بشكل مباشر، ويعجزه عن تطور خلاياه، لافتا إلى أن مخدر الشابو يمكن تعاطيه عن طريق الشم أو الحقن أو التدخين أو البلع.

مخاطر مخدر الشابو من الهلاوس إلى توقف القلب

فيما كشف الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم وعضو لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي، لـ«الوطن»، عن مخاطر مخدر الشابو التي تبدأ بالهلاوس إلى توقف القلب، ليس هذا فقط فالأمر يبدأ بالشعور بالدوخة وفقدان القدرة على التوازن، وقد يحدث فقدان مؤقت للذاكرة مرورًا بتلف الأطراف العصبية، وحدوث هلاوس سمعية وبصرية، مع صعوبة في التنفس، وتسمم حاد.

وبحسب مؤسس المركز القومي للسموم وعضو لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي، يسيطر مخدر الشابو على مراكز الدماغ وعمل القلب، ما يصل إلى الغيبوبة توقف القلب والموت الفوري.

مخدر الشابو.. إدمان من أول مرة

وكان الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان، أكد أن مخدر الشابو من المخدرات الكارثية على حياة متعاطيه، فمن يتعاطاه لمرة واحده سيدمنه بشكل سريع، «من أول مرة الشخص بيدمنه، بيدي نشاط وطاقة كبيرة، ومتعاطيه ممكن يفضل صاحي 4 أيام من غير ما ينام».

وقال «عبدالمقصود» في تصريحات سابقة، إن المخدر يؤدى إلى ارتفاع كبير في ضغط الدم ومشكلات في الأوعية الدموية أو الشرايين يصل به في النهاية إلى انفجار في الأوعية الدموية أو توقف عضلة القلب.

هل يمكن العلاج من مخدر الشابو؟

من جانبها، أوضحت الدكتورة سالي الزهار، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، لـ«الوطن»، إن العلاج من مخدر الشابو خاصة لمتعاطيه لسنوات طويلة صعب لكنه ليس مستحيل، إذ يعتمد كليًا على إرادة مدمنه، والخضوع إلى برامج علاج وتأهيل نفسي قوية داخل المركز والمستشفيات المتخصصة، لسحب السموم، وتأهيله نفسيًا، وذلك لأشهر طويلة لضمان عودة الشخص للحياة الطبيعية: «لازم متابعة متابعة دائمة للبرامج لمنع الانتكاسة، لأن للأسف الأغلب بينتكس مجرد ما يخرج أو يقابل أي شخص من البيئة اللي كان بيتعاطى فيها».

أعراض تعاطي مخدر الشابو

- حدوث هلاوس وهذيان.

- فقدان الوعي.

- صعوبة التنفس.

- النسيان وفقدان الذاكرة.

- عنف شديد.

- الإصابة بالفصام والأمراض العقلية.

- الغضب المفرط الذي يتحول إلى سلوك عنيف وإجرامي.

صندوق مكافحة المخدرات يكشف دوره في علاج إدمان الشابو

وأوضح مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة توجه المتعاطين لهذه السموم إلى الصندوق للحصول على المساعدة اللازمة، إذ يعمل الصندوق على سحب السموم ومن ثم الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف وزارة التضامن، لحماية الشباب من هذه المخاطر وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية.