الامارات | اكتشفت أنها حامل قبل أربع ساعات من الولادة فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أنجبت امرأة في شرق الصين طفلاً بعد أربع ساعات فقط من اكتشافها أنها حامل، وفقا لما نشرته وسائل إعلام صينية.

ووفقا لتقرير صادر عن "تشاو نيوز"، ذهبت المرأة التي تحمل لقب غونغ وتبلغ من العمر 36 عامًا، إلى مستشفى الشعب الإقليمي في تشجيانغ لتلقي العلاج من مشكلة ارتفاع ضغط الدم فقط، ليُقال لها إنها حامل منذ أكثر من ثمانية أشهر. وصُدمت المرأة التي قالت أن الأطباء سبق وأخبروها أنها عقيمة بسبب متلازمة الرحم، مشيرة أنها في السابق، استفسرت وزوجها عن إمكانية إجراء عملية التلقيح الصناعي (IVF) ورفضهما الأطباء الذين حثوها على تقليل وزنها أولاً.

ولم يتم ذكر وزنها المحدد في التقرير، لكنه وصف غونغ بأنها طويلة وسمينة ومدمنة على تناول الحلويات.

وفي بداية ديسمبر، عانت غونغ من خدر في ذراعيها. وأظهر الفحص البدني في عيادة صغيرة ارتفاع ضغط دمها بشكل كبير، مما دفعها إلى طلب العلاج في مركز صحي كبير حيث اكتشفت أنها حامل

كما قال أطباء التوليد إن حالة غونغ كانت حرجة، لذلك أجريت لها عملية قيصرية على الفور، مما أدى إلى ولادة طفل ذكر يزن 2 كجم. ونقل عن غونغ السعيدة قولها: "لم تمر سوى أربع ساعات منذ اكتشافي أنني حامل حتى ولادة طفلي".

وهي ليست الحالة الأولى من هذا النوع التي يستقبلها المستشفى. فقبل عدة سنوات، تم إدخال امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا ووزنها 100 كجم لإجراء عملية جراحية وقيل لها إنها حامل في الأسبوع الثالث والعشرين. وقالت يانغ ليوي، طبيبة التوليد في المستشفى، إن بعض النساء ذوات الوزن الثقيل لا يلاحظن التغيير في الجسم الناجم عن الحمل إذا لم يزدد وزنهن بشكل كبير. ونقلت صحيفة "ديلي تلجراف" عن يانغ قولها: "إن رد الفعل الضعيف للحمل ليس بالضرورة أمرا جيدا".

"إن النساء اللاتي لا يعرفن أنهن حوامل لن يخضعن لفحص ما قبل الولادة، مما يجعل من الصعب ضمان سلامة الأم والطفل".