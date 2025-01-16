الامارات | «المرموم: فيلم في الصحراء» يحتفي بمواهب واعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تَوّج مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الأعمال الفائزة في «مسابقة المرموم للأفلام القصيرة»، إذ جاء فيلم «التحقيق» للمخرج مروان شكير في المركز الأول، وحصل فيلم «مرطبات» للمخرج سيف عبدالله على المركز الثاني، وحلَّ فيلم «غريب في بيتي» للمخرج أحمد صابر في المركز الثالث.

واختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، خلال حفل نظمته في محمية المرموم الصحراوية.

كما تضمن حفل الختام، الذي حضره المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، تكريم الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، إذ حصد عبدالله الشحي المركز الأول، تلته لطيفة الروماني في المركز الثاني، وعبدالرحيم الحمادي في المركز الثالث، وفارس المرعشلي في المركز الرابع، إذ تمكنوا عبر أعمالهم من إبراز جماليات محمية المرموم الصحراوية.

وشهد الحفل تكريم المخرج الإماراتي حسين الأنصاري، والرعاة، وأعضاء تحكيم مسابقة المرموم للأفلام القصيرة، التي ضمت كلاً من هاني الشيباني وحيدر محمد وحنان غيث، ومرقس عادل وسوزان نجم الدين ومحمد سلامة، وعلاء الأنصاري ومريم السركال ووائل عتيلي.

ملتقى المواهب

من جهتها، قالت مديرة قسم الفعاليات في «دبي للثقافة» مديرة مشروع «المرموم: فيلم في الصحراء»، ميثاء علي البلوشي، إن «المهرجان يُشكل تجربة ثقافية متكاملة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب»، مشيدة بما حققه الحدث من نجاح لافت يعكس جهود الهيئة الهادفة إلى الارتقاء بصناعة السينما ودعم القطاع الثقافي والفني في دبي، وأضافت: «شكل (المرموم: فيلم في الصحراء) منصة مبتكرة للاحتفاء بالمبدعين ودعم وتمكين أصحاب المواهب الناشئة وتحفيزهم على صقل مهاراتهم وإبراز إنتاجاتهم، وتقديم تجارب ثقافية نوعية قادرة على تعزيز قيمة الحدث كحاضن للمواهب السينمائية المحلية والخليجية والعربية وإثراء المشهد الفني المحلي»، لافتة إلى أن الحدث يوفر عبر برامجه وفعالياته النوعية مساحة واسعة تتيح للمشاركين إمكانية استكشاف أحدث التقنيات في مجال صناعة الأفلام، وما تتضمنه الصناعات الثقافية والإبداعية من فرص، وأثنت على إسهامات أعضاء الفريق التطوعي في إنجاح نسخة المهرجان الرابعة، وما بذلوه من جهود أثناء قيامهم بتوجيه الزوّار وتقديم ما يحتاجون إليه من تسهيلات لضمان حصولهم على تجربة فنية مميّزة، إلى جانب مشاركتهم في عمليات تنظيم ورش العمل طوال فترة الحدث.

عروض

وعرضت نسخة المهرجان الرابعة أكثر من 80 فيلماً روائياً تحمل بصمات عدد من صنّاع السينما الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب.

كما عرض المهرجان فيلم «الانطلاق نحو النجوم» من إعداد «مركز محمد بن راشد للفضاء»، الذي يسرد قصصاً مؤثرة ويعرض مشاهد بصرية مذهلة، تضيء على رحلة الإمارات الاستثنائية في استكشاف الفضاء، ومراحل تطوير المستكشف راشد بدقة عالية، إضافة إلى مهمة وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان النيادي، صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي استمرت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وكذلك الرحلة التاريخية لأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى جانب فيلمين قصيرين مميّزين قدمهما المخرج الإماراتي حسين الأنصاري، وغيرها الكثير.

وشهد المهرجان الذي رفع شعار: «حيث يلتقي الخيال بالواقع» تنظيم أكثر من 30 ورشة عمل استهدفت صنّاع الأفلام، إلى جانب العديد من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية التي شكلت جسراً للتواصل بين أصحاب المواهب الناشئة والخبراء والمتخصصين في كل مجالات السينما.

برنامج متنوع

تضمن برنامج مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، تقديم مجموعة من الجداريات ومعرض الفن الرقمي، إضافة إلى سلسلة من عروض الأداء الموسيقية والتراثية، وتجربة «اصنع فيلمك الخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي»، ومراقبة النجوم من خلال القبة الفلكية، وغيرها.

ميثاء البلوشي:

. المهرجان يُشكل تجربة ثقافية متكاملة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة.

. 80 فيلماً روائياً عُرضت خلال النسخة الرابعة من المهرجان.