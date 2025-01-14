الامارات | والدة أغنى رجل في العالم: دبي رائعة ومدهشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة رئيسة استضافت والدة الملياردير إيلون ماسك،

ماي ماسك، بعنوان «كيف نجحت في تربية ثلاثة أبناء منهم أغنى رجل في العالم؟»، وذلك ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واختتمت فعالياتها أمس.

حضر الجلسة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر.

وأكدت ماي ماسك، خلال الجلسة التي أدارتها نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، علياء الحمادي، أنها حرصت على تربية أبنائها الثلاثة عقب انفصالها عن زوجها بأفضل صورة ممكنة، كما حرصت على أن تكون نموذجاً لـ«الأم القوية»، لاسيما أن عملها كان يقتضي ضرورة السفر بين تسع دول، إضافة إلى عملها كطبيبة في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها ربّت أبناءها على القيام بأدوارهم وخلقت بداخلهم الشعور بالمسؤولية تجاه كل ما يقومون به.

وقالت ماي ماسك: «ربّيت ثلاثة أبناء فريدين حققوا إنجازات غير عادية، فكلٌّ منهم لديه أفكاره الفريدة، وبالحديث عنهم أرى أن كلاً منهم نجح في خلق المساحة الخاصة به وصولاً لما حققوه من إنجازات».

وكشفت أن أبناءها الثلاثة لم يرغبوا أبداً في جني الأرباح من وراء أعمالهم، لكنهم ركزوا على العمل من أجل الخير، إذ استثمروا في بعض الشركات ولم يكن غرضهم جني الأموال، بل مساعدة الآخرين وحل مشكلات العالم، مستشهدة في ذلك بأن ابنها الأكبر توسكا الذي عمل في مجال الإنتاج السينمائي، ركز في أفلامه على ضرورة أن تكون المرأة قوية وليست ضحية، وبدأ العمل على هذه الحبكات في الأفلام، لذلك غيّر المفهوم القديم، وتحدثت ماسك عن تكوينها الشخصي الذي ساعدها في ذلك قائلة: «أنا من أبوين كنديين، وتربيت في جنوب إفريقيا ودرست فيها، وحينها قررت دراسة العلوم بدلاً من الآداب، وركزت على مجال التغذية ونجحت فيه».

وتطرقت ماي ماسك للحديث عن ابنها الأكثر ثراءً في العالم، وهو رجل الأعمال إيلون ماسك قائلة: «إيلون لم يكن يرغب في شراء (إكس)، تويتر سابقاً، لكنه اشتراه، وحينها اكتشف فساداً كبيراً وكان مصدوماً لما رآه على المنصة، وشرع في تغيير ذلك وتصحيحه، لذلك لم تحبه وسائل الإعلام وهاجمته، لكنني علّمته منذ الصغر ضرورة أن يعبّر صوته عنه، والاقتناع بأنه لن يكون محل توافق من جميع الناس، لذلك يعمل ما يراه مناسباً دون الالتفات إلى الانتقادات».

وأضافت: «من الضروري أن يقوم الشباب بعملهم ليس من أجل التحدي، لكن من أجل الخير، فحينما بدأ إيلون بدخول مجال الفضاء تعرض لانتقادات، لكنه نجح فيه، حيث تساعد هذه الابتكارات الفضائية الناس في مختلف الأماكن حول العالم ومنها الغابات والمناطق النائية، مثلما رأينا ذلك في لوس أنجلوس عقب الحرائق، وهذا الأمر يمكن أن نعمل عليه بصورة أفضل بدعم من وسائل التواصل الاجتماعي».

وانتقلت للحديث عن حياته الشخصية، موضحة أن إيلون ماسك شخص لطيف وعاطفي ومؤدب، كما أنه اعتاد أن يلعب مع أولاده ويجعلهم سعداء، مؤكدة أنها تشعر بالفخر والسعادة حينما تراه يجلس مع رؤساء العالم.

أما عن تطوّر علاقة ابنها مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، فعلقت قائلة: «أعرف أن الرئيس ترامب مهذب للغاية ولديه تواضع شديد، وناجح كذلك في صناعة الفنادق، كما أن نجله يحب الكواكب ويتحدث مع إيلون دائماً عنها، وبالتالي فهناك صداقة بينهما».

ووصفت ماي ماسك دبي بأنها «مدينة رائعة ومدهشة»، إذ تعد هذه الزيارة هي الرابعة لها إلى دولة الإمارات، حيث يجذب انتباهها الإبداع في المعمار وروعة الشعب الإماراتي، فضلاً عن نظافة مدينة دبي.