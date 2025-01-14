الامارات | منافسات اليولة.. زايد المري على بُعد خطوة من «كأس فزاع الذهبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز زايد أحمد المري أولى بطاقات التأهل إلى النهائي في الحلقة التاسعة من برنامج الميدان 20، والنسخة 24 لبطولة فزاع لليولة، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهي البطولة الأكبر والأكثر شمولية من نوعها في نشر وغرس الموروث الشعبي، وتشهد مشاركة وتنافساً قوياً طمعاً في الفوز بـ«كأس فزاع الذهبي»، وتقام فعالياتها على أرض قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم.

وقدم الحلقة مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على «يوتيوب».

وجاء تفوق زايد أحمد المري من إمارة دبي على حساب خليفة سيف الحمر من إمارة الفجيرة، بنتيجة 60 درجة مقابل 30 درجة في ليلة شهدت تنافساً وندية كبيرة، حبست أنفاس جمهور الميدان حتى اللحظات الأخيرة وهو الذي بات على بعد خطوة من تحقيق حلم التتويج بـ«كأس فزاع الذهبي».

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيها فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم. ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة الـ25 علامة لصالح المري.

وفي سؤال الموروث لم يتمكن المتنافسان من الإجابة بشكل صحيح.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المري أيضاً ليكسب 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكن خليفة سيف الحمر من الحصول على علامتها ليقلص الفارق مع المري.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق خليفة الحمر ليزيد رصيده بـ15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 1200 متر ويُقام على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوّق العزيزي ليكسب 20 علامة.

وحلّ الفنان فيصل الجاسم ضيفاً على برنامج الميدان 20، حيث قدم أغنية بعنوان «غيبة الغالي»، وهو الذي كرّس صوته في التعبير عن عشقه للوطن وتراثه.

وفد بريطاني

حضر وفد من السفارة البريطانية للقرية التراثية في المرموم لمتابعة البطولة، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما حملته الحلقة من تحديات تراثية وثقافية، لافتين إلى أن دولة الإمارات تزخر بإرث عريق وكبير، نراه في عادات وتقاليد وسلوكيات شعبها، ومن ضمنها هذا الموروث الشعبي الجميل الذي يستمر أبناء الإمارات في المحافظة عليه، وهو شاهد حقيقي على جزء مهم من تاريخ الدولة.