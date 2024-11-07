الامارات | مزاح أصدقاء يقتل هندياً في الثلاثين من عمره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي رجل يبلغ من العمر 32 عامًا حتفه بعد قبوله تحديًا من أصدقائه بالجلوس على صندوق من الألعاب النارية المشتعلة في بنغالورو بالهند.

وأفادت صحيفة The Hindu، أن الرجل توفي بعد قبوله تحديًا للجلوس على حاوية بها صندوق مليء بالألعاب النارية للفوز بعربة ريكشا آلية تم وضعها كرهان. وقالت الصحيفة إن الحادث المروع تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة تابعة لجيرانه يوم الجمعة.

ويعتقد أن أحد أصدقائه عرض على المتوفى عربة الريكشا الآلية الجديدة الخاصة به إذا جلس على الصندوق المليء بالألعاب النارية المشتعلة.

وفي حديثه للصحيفة، قال نائب مفوض الشرطة لوكيش بهارامابا جاغالسار، إن المتوفى وأصدقاءه كانوا في حالة سكر عندما وقع الحادث.

ونقلت الصحيفة عن جاغالسار قوله: "انفجرت المفرقعات وسقط الرجل الذي أصيب بجروح متعددة على الأرض. وهرع الجيران لمساعدته ونقلوه إلى مستشفى فيكتوريا، حيث توفي متأثرًا بإصاباته يوم السبت".