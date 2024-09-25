هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الحبهان ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - الحبهان، تلك التوابل الذهبية اللّماعة، تحمل في طياتها العديد من الفوائد الصحية، ولكن، ما الذي يحدث لجسمك إذا تناولته ليلاً؟

ما هي فوائد تناول الحبهان ليلاً

تحسين نوعية النوم

أحمد صلاح يقول يحتوي الحبهان على مادة الكومين ألديهايد التي تعمل كمسكن طبيعي و تساعد على الاسترخاء، مما يسهل عملية النوم ويحسن نوعيته.

تقليل القلق والاكتئاب

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، يساعد الحبهان على تقليل مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، مما يقلل من الشعور بالقلق والاكتئاب ويعزز المزاج الإيجابي.

تخفيف آلام الدورة الشهرية

يساعد الحبهان على تقليل تقلصات الرحم وآلام الدورة الشهرية.

تحسين الهضم

يساعد الحبهان على تحسين عملية الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم والانتفاخ.

شاي الحبهان

يمكنك إضافة بعض خيوط الحبهان إلى كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 10 دقائق ثم تناوله قبل النوم.

​​​​​​​الحبهان المطحون

يمكن إضافة الحبهان المطحون إلى الحليب الدافئ أو العسل وتناوله قبل النوم.

الحمل والرضاعة

يجب على الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الحبهان.

الجراحة

يجب التوقف عن تناول الحبهان قبل أسبوعين من أي عملية جراحية.

التفاعلات الدوائية

قد يتفاعل الحبهان مع بعض الأدوية، لذلك استشر طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية.

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