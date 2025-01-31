شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في سير لصناعة السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سير للسيارات

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مساعد مدير تحليلات البيانات.

– مدير إدارة دورة حياة المنتج.

– مدير إنتاج ورشة الدهانات.

– أخصائي أول دعم.

– مدير أنظمة تجربة العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)