شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة والسلامة المهنية، العلوم البيئية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التدريب والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)