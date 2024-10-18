عمرو دياب ينعي شاعر أغنية تملي معاك أحمد علي موسى .. هذا ما قاله!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - وسط صدمة وحالة من الحزن عمت على الوسط الفني، نعى النجم عمرو دياب مؤلف أغنيته الشهيرة "تملي معاك"، الشاعر أحمد علي موسى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عمرو دياب ينعي شاعر أغنية تملي معاك أحمد علي موسى

كتب عمرو دياب من خلال حسابه على "فيسبوك" منشورًا ينعي من خلاله الشاعر أحمد علي موسى قائلًا :" خالص عزائي في وفاة الشاعر أحمد علي موسى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وانهالت التعليقات على منشور الهضبة من قبل متابعيه، إذ حرصوا على مشاركته الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد الشاب، والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان.

من جهته خرص النجم رامي صبري على نعي الشاعر أحمد علي موسى، وكتب رامي صبري منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك، جاء فيه: توفى إلى رحمة الله شاعر الحساس والضلع الثالث في مثلثنا الفني الغالي أحمد علي موسى، ويُقام العزاء غدًا السبت في مسجد الشرطة الشيخ زايد قاعة الكريم.

وفاة أحمد علي موسى

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، الشاعر أحمد علي موسى وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيل والدته.

وأعلن الشاعر صلاح عطية، خبر الوفاة، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد علي موسى الله يرحمه، من أشهر أعماله: تملي معاك لـ عمرو دياب، غمضت عيني لـ رامي صبري، بناءً على رغباتك لـ أصالة، عاشق سحر عينيك لـ فارس، جات تصالحني لـ مصطفى قمر، يا دايرة لـ عمرو مصطفى.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، داخل مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، عقب صلاة الجمعة استعدادًا لدفنه في مثواه الأخير بمقابر العائلة.

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