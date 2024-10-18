تعرفوا إلى الفيلم الذي شارك به آل باتشينو بعدما خسر كل أمواله

آل باتشينو يؤكد بأن سبب إفلاسه مُحاسبه الخاص

آل باتشينو يتحدث عن مشاركته بفيلم " Jack and Jill"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - أعلن النجم العالميبأنه إضطر إلى إجراء تغييرات جذرية في مسيرته المهنية في مرحلة ما من حياته بعد خسارة كل أمواله.ومن خلال مذكراته والتي نُشرت خلال الفترة الأخيرة وجاءت بعنوان "Sonny Boy"، أشار النجم آل باتشينو بأنه كان لديه 50 مليون دولار ثم فجأة لم يكن لديه أي شيء" بسبب محاسب فاسد قضى عقب ذلك فترة في السجن بسبب هذه الخدعة، وأضاف النجم آل باتشينو بأنه في عام 2011 بدأ يتلقى تحذيرات تفيد بأن المحاسب الخاص به في ذلك الوقت وهو رجل لديه الكثير من العملاء من المشاهير، لا يمكن الوثوق به، مؤكدًا بإنه أفلس بعد الإنفاق الزائد وسوء إدارة المحاسب لمالياته.إقرأ أيضًا:وقال نجم السينما العالمية آل باتشينو خلال مذكراته بأن في مهنته حينما تُجني 10 ملايين من الدولارات فهذا ليس مبلغًا حقيقيًا حيث يصبح 4 ملايين ونصف دولار فقط تمتلكهم بعد إقتطاع أتعاب المحامين والوكلاء ووكيل الدعاية والحكومة، موضحًا بأن عليك أن تعيش فوق هذا المبلغ لأنك في قمة ثرائك وتلك تكون الطريقة التي تخسر بها كل شيء، مؤكدًا بأنه "كلما زادت الأموال التي تُجنيها قلّ ما تملكه".وأوضح آل باتشينو في مذكراته بأنه مما مر به اضطراره إلى تغيير الطريقة التي يختار بها الأدوار التي يُجسدها والبدء في قبول أي دور يُقدم له أجرًا كبيرًا، حتى انتهى به الأمر إلى المشاركة ببطولة فيلم "Jack and Jill" والذي تم عرضه عام 2011.وأضاف بأن فيلم "Jack and Jill" هو أول فيلم يُشارك ببطولته بعد أن خسر كل أمواله، وقال في مذكراته بأنه شارك في بطولته لأنه لم يكن لديه أي شيء آخر، موضحًا بأن الفنان آدم ساندلر أراد أن يعمل معه بالفيلم وأنهم دفعوا له الكثير مقابل ذلك. لذا شارك في بطولته وكان ذلك مفيدًا، مؤكدًا بأنه أحب آدم ساندلر وكان من الرائع العمل معه وأصبح بعد ذلك صديقًا عزيزًا وبأنه ممثل ورجل رائع.كما قال آل باتشينو بمذكراته بأنه لم يكن يُحقق نفس القدر من المال في الأفلام التي شارك ببطولتها من قبل حيث أن الرواتب الضخمة التي اعتاد عليها لم تأت والأمور تغيرت وأنه وجد صعوبة في العثور على أدوار تُناسبه، وبأنه بدأ في المُشاركة بالإعلانات التجارية والتي كان يتجنبها سابقًا، كما بدأ في تحصيل أموال لإجراء ندوات في الكليات والجامعات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»