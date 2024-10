ريتا أورا تبكي على المسرح وهي تتذكر ليام باين وتقدم أغنية جمعتهما سويًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - عبرت المُغنية ريتا أورا عن مشاعرها برحيل الفنان ليام باين والتي وصلت حتى البكاء على مسرح أوساكا في اليابان وجاء ذلك خلال تقديمها تحية حزينة لصديقها الفنان الراحل والذي فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي.

ريتا أورا تتذكر ليام باين على المسرح من خلال أغنية جمعتهما سويًا

وخلال حفلها الغنائي في اليابان شاركت الفنانة ريتا أورا مع جمهورها على شاشة المسرح صورة بالأبيض والأسود لها مع نجم فرقة "One Direction" ليام باين، وجاءت الصورة أثناء أدائها لأغنية جمعتهما سويًا بعنوان "For You"، كما قامت بتقديم الأغنية للجمهور وبدت متأثرة بشكل كبير أثناء أدائها للأغنية التي كانت قد سجلتها سابقاً مع ليام باين.

و كانت قد صعدت ريتا أورا إلى المسرح في مدينة أوساكا بعد ساعات قليلة من انتشار خبر وفاة ليام، وخلال الحفل أشادت به وبذلت مجهوداً كبيراً لإنهاء أغنية "For You"، والتي كان قد أصدرها الثنائي في عام 2018 لفيلم "Fifty Shades Freed"، وشوهدت ريتا خلال الحفل وهي تمسك رأسها بين يديها فيما كانت تبتعد عن الجمهور، ونظرت إلى الأعلى واعترفت أمام حضور الحفل قائلة: "الآن لا أستطيع حتى غنائها".

ريتا أورا تنعي ليام باين عقب وفاته

وكانت قد نعت ريتا أورا صديقها الفنان الراحل ليام باين بعد إعلان وفاته عقب سقوطه من شرفة غرفته في الفندق، وذلك من خلال حسابها على "X" حيث نشرت صورة جمعتهما سويًا وقالت في تغريدة لها: "أنا محطمة .. لقد كان يتمتع بروح طيبة، لن أنساها أبدًا، لقد أحببت العمل معه كثيرًا لقد كان مصدرًا للسعادة على المسرح وخارجه، هذه الأخبار المأساوية تحطم قلبي".

وإختتمت تغريدتها قائلة: "أرسل كل حبي وصلواتي لعائلته وأحبائه، أغنيتنا For You تكتسب معنى جديدًا تمامًا بالنسبة لي الآن .. ارقد في سلام".



يُذكر أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات خلال اليومين الماضيين بخبر وفاة المغني البريطاني ليام باين، حيث أُعلنت وفاته في ظروف غامضة بعد سقوطه من شرفة أحد فنادق العاصمة الأرجنتينية بونيس آيريس، و وفقاً لموقع TMZ، تقول سلطات إنفاذ القانون المحلية في الأرجنتين أن ليام باين توفي منتحراً على ما يبدو، وأن سقوطه من غرفة فندقه في الطابق الثالث كان متعمداً. وقال مسؤول شرطة في بوينس آيرس لوكالة Associated Press، إن ليام قفز من شرفة غرفته.

وبحسب التشريح الأولي الذي أصدره مسؤولون حكوميون، فإن السقوط أدى إلى إصابات متعددة، بما في ذلك نزيف داخلي وخارجي، بينما لا يزال تقرير السموم معلقاً. وقد هبط ليام على سطح المسبح أسفل غرفته بعد ظهر الأربعاء في بوينس آيرس، لكن الظروف المحيطة بالمأساة لم تكن واضحة في البداية، وليس من المعروف بالضبط ما الذي كان يحدث في غرفته بالفندق الذي كان يقيم به.

