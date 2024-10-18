بالفيديو والصور: أولى حفلات موسم الرياض تشهد عودة جواد العلي مع فؤاد عبدالواحد وعايض

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - شهد مسرح أبوبكر سالم أمس الخميس حفلاً حماسياً شبابياً من نوع مختلف؛ حيث أحيا الفنان جواد العلي، والفنان فؤاد عبدالواحد، والفنان عايض، حفلاً غنائياً في أولى الحفلات الغنائية لشركة بنش مارك في موسم الرياض، النسخة الخامسة برعاية الهيئة العامة للترفيه (GEA).

الوصلة الأولى مع جواد العلي

شهد الحفل عودة الفنان جواد العلي بعد غياب سنوات عن المسارح السعودية، وقد استقبله الجمهور بحماس شديد عند اعتلائه خشبة المسرح. وقد قدّم مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة التي نالت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وبدأ حفله بأغنية وطنية عن السعودية، وبعدها حيّا الجمهور من السعودية والخليج، وشكر الشركة المنظمة للحفل، وكذلك المستشار تركي آل الشيخ، والترفيه القائمين على تقديم الحفلات المميزة، واختياره لأن يكون من أحد الفنانين المشاركين بموسم الرياض.

بعدها أطرب العلي جمهوره بمجموعة من أغانيه القديمة التي لازالت باقية بالذاكرة؛ حيث غنّى: "غبت والشوق طول"، ثم غنّى: "أموت وأعرف"، و"خير اشفيه صوتك"، و"أنا أستاهل"، و"اتحرى العيد"، و"يجيلك يوم". واختتم الحفل وأعاد غناء "غبت والشوق طول"، واختتم حفله بها.

وتحدّث خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته بإحياء أولى حفلات موسم الرياض، واختياره لإحيائها، وأن استمراره جاء من حب الجمهور، وأنه توقف عن الفن لمدة ثلاث سنوات بسبب وفاة والده، ثم عاد بعد أن طالبه الجمهور بالعودة لحبهم له، كما تحدّث عن أغانيه التي لازالت باقية بالذاكرة.

الوصلة الثانية مع الفنان فؤاد عبدالواحد

ثم صعد الفنان فؤاد عبدالواحد إلى المسرح وسط تفاعل كبير أيضاً من الجمهور؛ ليشعل الأجواء بأداء قوي، مقدماً مزيجاً من أعماله الغنائية المميزة التي أسرت قلوب الجمهور. وغنّى عدداً من الأغاني، منها: أغنية "غصن القنا"، و"أسمر عبر"، و"طلبتك"، و"محبوب روحك"، و"لا شفتك"، و"ذاك الغلا"، و"صوتك الباب"، بعدها اختم بأغنية وطنية وهي "عاش سلمان".

وخلال المؤتمر الصحفي تحدّث عن موسم الرياض، أنه أصبح وجهاً عالمياً، والجميع يفخر به، وأنه ينتظر الموسم في كل عام ليغني بحفلاته.

الوصلة الثالثة الفنان عايض

ثم صعد الفنان عايض إلى المسرح ليقدّم آخر فقرات الحفل ويختمها، ودخل المسرح بتصفيق كبير من الجمهور وحماس؛ حيث قدّم مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين شاركوه الغناء لكثير من أغانيه؛ حيث بدأ بأغنية "حلو الكلام"، ثم أعلن عن وجود والدته وحضورها حفله، ووصف أن هذه الليلة ستكون مميزة. وغنّى مجموعة من أغانيه، كان منها: "تجيني"، وقد أشعل الحفل بأغنية: "يا خوي ابرقد"، ثم غنّى بإحساس عالٍ: "ردي"، وبعدها غنّى: "استراحة محارب"، و"عشان العشرة"، و"الله ما يرمش". وبطلب من الجمهور، غنّى: "لماح"، و"لأني فقت"، و"ماهدى بالي"، ثم ختم حفله وغنّى: "في أمان الله".

وامتدح بالمؤتمر الصحفي موسم الرياض، وقال إنه حدث عالمي والجميع يتمنى المشاركة به، وأنه يحب أن يتحدث بالحفلات مع جمهوره ليكون قريباً منهم، وأنه سعيد بحبهم، ووعد بحفلات أخرى قريباً.

الجدير بالذكر، أن حفلات بنش مارك ستستمر ضمن فعاليات موسم الرياض الجديد، الذي أعلن عنه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في وقت سابق عبْر حسابه على منصة X، وسيكون الجمهور على موعد مع ليلة عبدالوهاب في الأسبوع المقبل في ثاني حفلاتها بموسم الرياض.

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