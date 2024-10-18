الخليج اليوم .. السعودية.. تفكيك شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات والقبض على 21 متهما بينهم منسوبو وزارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الداخلية السعودية كشف وتفكيك شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات والاتجار بها، والقبض على 21 متهما بمنطقة الرياض بينهم 16 من منسوبي عدة وزارات.

وفي التفاصيل، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بمنطقة الرياض وتفكيكها، بناء على ما توافر لدى الجهة المختصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد المصدر أنه تم القبض على 21 متهما، بينهم 16 متهما من منسوبي وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والبلديات والإسكان والعدل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حسب الداخلية السعودية، تنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.

هذا أوضحت الوزارة أنها "إذ تُعلن ذلك، لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنا من كان، متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات".