وزير الاقتصاد الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية ولقاء مسؤولين

غادر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي السنوية التي تعقد في المقر الرئيسي للبنك في العاصمة الأميركية.

وسيتخلل ذلك، سلسلة لقاءات لوزير الاقتصاد والتجارة امين سلام بصفته أيضاً رئيس اللجنة الوزارية للأمن الغذائي وعضو في لجنة الدفاع العليا للحكومة اللبنانية، مع الادارة الأميركية بما فيها وزارة الخارجية، وزارة الخزينة، وزارة التجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الكونغرس، بهدف حشد دعم أكبر لخطة طوارئ اقتصادية واجتماعية وإطلاق صندوق دعم مالي واقتصادي بالشراكة مع الجاليات اللبنانية في اميركا اللاتينية والولايات المتحدة الأميركية.